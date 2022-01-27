"حشيش" لبنان يظهر في سواحل ليبيا

2022/01/27 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت صحيفة "المرصد" الليبية بأن مديريتي أمن المرج والساحل وبعض المواطنين عثروا على كمية كبيرة من الحشيش قذفتها الأمواج إلى سواحل المنطقة بعد غرق قارب يرجح بأنه قادم من لبنان.

وأضافت الصحيفة، بأن الكمية حملت بعض الصور بينها صورة تاجر المخدرات الكولومبي "بابلو إسكوبار".

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