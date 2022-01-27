بعد هجوم الحسكة.. هل يُعاد سيناريو

2022/01/27 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

بين عضو لجنة الامن والدفاع النيابية السابق عباس صروط، اليوم الخميس، حول مدى امكانية داعش اعادة سيناريو سجن ابو غريب في العراق.

وقال صروط في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "السجون العراقية الكبيرة محصنة وهناك سلسلة اجراءات لتعزيز قدراتها امام اي تحديات".

واضاف ان "تكرار احداث سجن ابو غريب مرة اخرى امر مستبعد في ظل الاجراءات الموضوعة حاليا ولن تنجح داعش في مهاجمة اي سجون واطلاق سراح عناصرها"، مشيرا الى ان "الوضع في العراق اختلف والاهالي يدركون في كل المناطق خطورة داعش وفكره المتطرف لذا فان مهاجمة اي سجن ستواجه القوات الامنية والاهالي معا".

من جانبه بين الخبير الامني عدنان الدليمي لـ(بغداد اليوم)، ان "داعش ضعيف جدا ولكنه لايزال يشكل خطورة في المشهد الامني لذا يجب الانتباه له وتحصين اكبر لكل السجون حتى لمواقف الشرطة القريبة من المناطق التي تشهد خروقات متكررة".

واضاف الدليمي، ان "هجمات داعش الاخيرة في سجون الحسكة وبقية المناطق السورية رغم انه تكبد خلالها عشرات القتلى الا انه استغلها في البعد الاعلامي للترويج لنفسه في امكانية شن هجمات كبيرة"، لافتا الى ان "السجون العراقية الكبيرة مؤمنة ولكن يجب ان يكون الاهتمام موجه صوب مواقف القوى الامنية التي تحتوي عناصر متهمة بالإرهاب خاصة في ديالى وكركوك وبقية المناطق".

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