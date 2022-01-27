2022/01/27 | 21:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني تعلن القبض على مطلوبين وضبط اسلحة في البصرة

ظهرت المقالة الاعلام الامني تعلن القبض على مطلوبين وضبط اسلحة في البصرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني تعلن القبض على مطلوبين وضبط اسلحة في البصرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني تعلن القبض على مطلوبين وضبط اسلحة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).