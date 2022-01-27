آثار جانبية “خطيرة” للأيبوبروفين قد تدل على “نزيف في معدتك”

2022/01/27 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يمكن استخدام مسكّنات الألم لمعالجة عدد من المشاكل، مثل معالجة فترات الحيض المؤلمة والصداع النصفي والتهاب المفاصل الروماتويدي.ومع ذلك، فإن أحد الخيارات الشائعة يحمل معه بعض الآثار الجانبية المقلقة.ويستخدم الأيبوبروفين، كدواء مضاد للالتهابات غير ستيرويدي، على نطاق واسع لخصائصه في تخفيف الآلام، خاصة عندما يتعلق الأمر بألم المفاصل.ويمكن شراء معظم […]

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