وزير خارجية قطر يزور إيران قبيل توجه أميرها إلى واشنطن

2022/01/27 | 21:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران أن وزير الخارجية القطري وصل طهران يوم الخميس قبل أيام من إجراء أمير قطر محادثات في واشنطن في وقت حاسم بالنسبة لجهود طهران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

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