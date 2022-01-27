مايكروسوفت تخطط لاضافة تطبيقات اندرويد على ويندوز 11 الشهر المقبل

2022/01/27 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تخطط شركة مايكروسوفت لإطلاق معاينة عامة لتطبيقات أندرويد لنظام التشغيل ويندوز 11 في الشهر المقبل، جنبًا إلى جنب مع بعض التحسينات على شريط المهام وتطبيقات المفكرة ومشغل الوسائط المعاد تصميمها.وأوضح بانوس باناي، كبير مسؤولي المنتجات لأجهزة ويندوز، التغييرات القادمة على ويندوز 11 في تدوينة.ويبدو أنها جزء من أول تحديث كبير لنظام […]

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