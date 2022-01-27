طقس العراق: غبار في محافظات الوسط والجنوب وامطار وثلوج في الشمال

2022/01/27 | 22:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي، صادق العطية، اليوم الخميس، تسرب الغبار في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط، وسقوط الامطار والثلوج على محافظات شمال العراق.وقتال العطية في نشرته للطقس، وتلقتها “ايرث نيوز”، ان “الغبار يترسب في العاصمة بغداد ومدن الوسط وتخف شدته كثيرا خلال هذه الليلة، وفي اغلب مدن الفرات الاوسط يستمر لغاية فجر او صباح الجمعة، ولكنه […]

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