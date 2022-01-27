بميزات كثيرة.. شركة Chery تطرح سيارات متطورة واقتصادية في الأسواق

2022/01/27 | 22:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتميز هذه المركبات بقمرة متطورة مجهزة .

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