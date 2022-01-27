2022/01/27 | 22:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

تنويهبناءً على الصورة المرفقة ادناه والتي تعود الى دفتر خدمة عسكري قديم نلاحظ كلمة سوق الى الخدمة الالزامية موجودة في اعلى الصفحة اشارة الى ان حامل هذا الدفتر تم سوقه الى الخدمة العسكرية الالزامية لاداء واجبه المكلف به، اي ان كلمة سوق هي كلمة دارجة ومستخدمة في الجيش العراقي وليست جديدة، وان السيد وزير الدفاع قد استخدمها لان العسكر يعرفونها جيداً ويعرفون المغزى من استخدامها، ولم يكن القصد من ورائها كما روجت له بعض الصفحات المغرضة.لذا اقتضى التنويه…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضجة تصريح ’السوك’.. الدفاع تستدعي ’دفتر’ خدمة لتأكيد صحة كلام الوزير) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضجة تصريح ’السوك’.. الدفاع تستدعي ’دفتر’ خدمة لتأكيد صحة كلام الوزير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).