جرعة رابعة معززة من لقاح كوفيد للجميع

2022/01/27 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ إعطاء جرعات رابعة معززة من لقاح كوفيد لجميع الأشخاص من الفئات الضعيفة والمعرضة لخطر الإصابة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، استكمالا لجهودها المستمرة في مكافحة موجات فيروس كورونا المتتالية.

وكانت إسرائيل من أوائل الدول التي أطلقت حملات التلقيح ضد كوفيد، قبل أن تبدأ لاحقا بإعطاء جرعات معززة الصيف الماضي.



ومنذ ذلك الحين وافقت على إعطاء جرعات رابعة لكبار السن والفئات الضعيفة.

والأربعاء أعلن مدير وزارة الصحة، ناخمان آش، عن مرحلة جديدة في الحملة، قائلا إن جميع الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والعاملين في الخطوط الأمامية الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما سيكونون مؤهلين للحصول على جرعة رابعة.

واستند آش إلى دراسة تبين أن إعطاء جرعة رابعة من لقاح فايزر يضاعف الأجسام المضادة لدى الإنسان من ثلاث إلى خمس مرات مقارنة بأخذ ثلاث جرعات فقط.

وتلقى أكثر من 600 ألف إسرائيلي من إجمالي عدد سكان الدولة البالغ 9.4 مليون نسمة جرعة رابعة، وفقا لأرقام وزارة الصحة.

وشهدت البلاد وصول معدل الإصابات اليومية الجديدة إلى مستويات قياسية في الأيام الأخيرة مع اجتياح المتحورة أوميكرون للعالم.

وحتى الآن سجلت إسرائيل 8513 وفاة بسبب كوفيد-19.

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