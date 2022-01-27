القبض على متهمين بالارهاب والقتل وترويج المخدرات في ميسان وواسط

2022/01/27 | 22:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القاء القوات الامنية القبض على متهمين بالقتل والارهاب وترويج المخدرات في محافظتي ميسان وواسط.وذكر بيان للوزارة تلقته “ايرث نيوز”، ان “مفارز قسم شرطة قضاء الميمونة بالاشتراك مع فوج طوارئ ميسان الخامس، وقسم استخبارات ومكافحة الإرهاب تمكنت من القبض على عدد من المتهمين بينهم (8) متهمين بالقتل العمد، […]

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