الشفافية الدولية: البحرين استغلت الجائحة لقمع الحريات والمُعارضة

2022/01/27 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… صنّفت منظّمة الشفافيّة الدوليّة البحرين في المرتبة الثامنة والسبعين عالميًا، في مؤشّر مدركات الفساد لعام 2021، إذ حازت على 42 درجة.وأكّدت المنظّمة في تقريرها السنويّ، أنّ مؤشّر مدركات الفساد في القطاع العام يصدر منذ عام «1995»، عن «منظّمة الشّفافية الدوليّة» ومقرّها العاصمة الألمانيّة «برلين»، ويتمّ حسابه باستخدام 13 مصدرًا مختلفًا للبيانات، تشمل […]

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