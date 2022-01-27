5 آلاف خوذة من ألمانيا للجيش الأوكراني.. و

2022/01/27 | 22:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري الولايات المتحدة وعدد قليل من حلفائها مناقشات لنشر آلاف القوات الإضافية في دول أوروبا الشرقية الأعضاء بحلف "الناتو"، قبل أي غزو روسي محتمل لأوكرانيا كإظهار للدعم في مواجهة موسكو، وفقا لما كشفه 3 مسؤولين أمريكيين مطلعين على المناقشات في

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