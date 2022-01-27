بالوثائق … نائب يكشف عن بيع كردستان النفط العراقي الى الكيان الصهيوني

2022/01/27 | 22:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عدي عواد، الخميس، عن وثائق تثبت قيام اقليم كردستان ببيع النفط العراقي الى الكيان الصهيوني.وقال عواد في بيان مرفق بالوثائق وتلقته /المعلومة/: “اعرض هذه الوثائق امام الشعب العراقي والكتل السياسية والزعامات العراقية والاعلام الحر، كنت ابحث عن دليل بيع حكومة اقليم كردستان النفط العراقي للكيان الصهيوني، […]

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