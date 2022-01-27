تعرض قرية زراعية في ديالى لقصف بالهاونات من قبل داعش الارهابي

2022/01/27 | 22:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في الحشد العشائري محمد العزاوي، الخميس، قصف قرية محررة شمال شرق ديالى بالهاونات.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قرية عبارة الصدرانية ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) قصفت بـ3 قذائف هاون سقطت في محيط القرية دون اي اصابات بشرية”.واضاف، ان “داعش الارهابي يقف وراء الاعتداء الاثم”.[…]

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