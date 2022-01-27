رسمياً.. القوة الجوية يضم ثلاثة لاعبين جدد

2022/01/27 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن نادي القوة الجوية، تعاقده مع ثلاثة لاعبين جدد لتعزيز صفوف الفريق ضمن منافسات الدوري الممتاز الموسم الحالي.وقال المنسق الاعلامي لانادي علاء محمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “اللاعب منتظر محمد جبر، اصبح ضمن كشوفات فريق القوة الجوية بكرة القدم في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز قادما من فريق الزوراء”.واوضح ان […]

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