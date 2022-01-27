واشنطن تسحب تصريح شركة اتصالات صينية

2022/01/27 | 22:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، الخميس، على إلغاء تصريح شركة "تشاينا يونيكوم" الذي يتيح لها العمل في الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

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