2022/01/27 | 22:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت بلدية البصرة، اليوم الخميس، قطع عدد من الطرق في مركز المحافظة لغرض الصيانة.وذكر بيان للبلدية، تلقته “ايرث نيوز”، ان “شركة ستقوم مساء هذا الخميس المصادف ١/٢٧ في الساعة الثانية عشر ليلآ بقطع تقاطع البلديات بالكامل لغرض التبليط لغاية صباح يوم الأحد وسيتم تحويل حركة السير والمرور الى الطريق القادم من تقاطع […]

ظهرت المقالة للصيانة..



هذه الطرق ستقطع في مركز البصرة غدا الجمعة أولاً على ايرث نيوز.

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