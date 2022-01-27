هجوم بقذائف الهاون يستهدف قضاء المقدادية في ديالى

2022/01/27 | 22:36 - المصدر: وكالة ناس

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سقوط 4 قذائف هاون على قرية الصدرانية في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، انطلقت من جهة مجاورة للقرية وسقطت في مناطق مترامية منها وبساتينها دون وقوع خسائر بشرية

فيما مشطت القوات الامنية المنطقة وانتشرت وشددت الاجراءات هناك

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