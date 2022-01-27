سحب ممطرة وثلوج تشهدها 6 محافظات عراقية - عاجل

2022/01/27 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الخميس، ان تشهد 6 محافظات عراقية سحب ممطرة وثلوج.

وقال عطية في تدوينه له بمواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تابعتها (بغداد اليوم)، ان "الغبار يترسب في العاصمة بغداد ومدن الوسط وتخف شدته كثيرا خلال الليلة، وفي اغلب مدن الفرات الاوسط ويستمر لغاية فجر او صباح الجمعة وفي مدن الجنوب لغاية قبل ظهر يوم الجمعة".

واضاف ان "الاجواء الباردة تستمر وانخفاض درجات الحرارة الحالية خصوصا خلال الليل والصباح لغاية الاثنين، ولايوجد تفاوت كبير بدرجات الحرارة طوال الاسبوع المقبل في وقت مدن كوردستان هي الاكثر تأثرا بانخفاض الحرارة الحالي ".

واوضح عطية ان "موجة الامطار في مدن اربيل والسليمانية ودهوك والثلوج في مرتفعاتها تستمر لغاية مساء يوم الجمعة حسب التوقعات"، مشيرا الى انه "متوقع ان تشمل الثلوج المناطق المنخفضة ايضا في السليمانية فجر غد الجمعة مع موجات من الضباب متوقعة ليل الجمعة وصباح السبت في السليمانية ومناطق من اربيل خصوصا شمالها ودهوك".

وتوقع عطية "عودة الاجواء الممطرة في اماكن من مدينة نينوى والانبار واربيل والسليمانية وغرب وشمال صلاح الدين فجر وصباح السبت ويكون هطول خفيف ينتهي بعد ظهر السبت مع استقرار عام بالأجواء وطقس صحو اغلب الاحيان، طوال الاسبوع المقبل بسبب سيطرة مرتفع جوي ويستمر لغاية نهاية الاسبوع ، حيث نتأثر بمنخفض جوي جبهوي".

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