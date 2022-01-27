2022/01/27 | 22:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر مطلعة إن أحد أسباب تغيير القوات المسلحة الأردنية قواعد الاشتباك على الحدود الأردنية شمالا مع سوريا، جاء بسبب زيادة عمليات "تهريب المخدرات والعمل الميليشوي" المنظم والمنسق مع أجهزة أخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر تكشف تفاصيل عمليات التهريب من سوريا إلى الأردن و"دور المليشيات") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر تكشف تفاصيل عمليات التهريب من سوريا إلى الأردن و"دور المليشيات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).