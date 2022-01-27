تعرف على مواصفات سلسلة شاومي Redmi Note 11

2022/01/27 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت شركة شاومي عن سلسلة Redmi Note 11، لتواصل خطها الشهير من الهواتف ذات الميزانية المحدودة التي تباع بأعداد ضخمة في الهند والعديد من الأسواق الأخرى.وهناك أربعة هواتف إجمالاً.ولكنها تميز نفسها في مناطق محددة قليلة.ويمتلك كل منها ما تصفه شاومي بأنه جسم عصري مسطح الحافة، حيث تبدو مثل آيفون.ومعظم […]

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