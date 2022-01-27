2022/01/27 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شريف_حتاتة مدينة للعبادة والفساد من يوميات خبير سابق-------------------------------------------- " فى بانجوك يوجد ثلاثة آلاف من المعابد البوذية ..



وثلاثة آلاف صالة للتدليك ..فيها أجمل النساء ..



تستطيع إذن ، يا سيدى ، أن تذهب إلى صالة التدليك ، أن تستمتع لمدة ساعة أو ساعتين ، كما تريد ، ثم تخرج من الباب لتجد أمامك معبداً جميلاً ..



ففى بانجوك لا توجد حدود فاصلة فى الحياة ..إنها تتسع لكل الأشياء ..



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة العبادة والفساد .. من يوميات خبير سابق - شريف حتاتة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدينة العبادة والفساد .. من يوميات خبير سابق - شريف حتاتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).