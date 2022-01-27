العثور على 4 جثث لمهاجرين قبالة فلوريدا

2022/01/27 | 22:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم الخميس، العثور على 4 جثث أخرى خلال بحثه عن عشرات المهاجرين المفقودين قبالة سواحل فلوريدا.وأكد خفر السواحل بحسب وسائل اعلام تابعتها “ايرث نيوز”، أنه سيوقف البحث النشط عن ناجين عند غروب الشمس إذا لم يتلق أي معلومات جديدة، وعثرت السلطات الآن على 5 جثث، ما يترك 34 مفقودا.وأكدت […]

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