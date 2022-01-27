3 نقاط تفصل

2022/01/27 | 22:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات المنتخب السعودي على بُعد فوز من حسم تأهله لنهائيات مونديال قطر 2022، وذلك بفوزه الأربعاء، على ضيفه العُماني 1-صفر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، برسم الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.

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