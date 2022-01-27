2022/01/27 | 23:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7xnOSb0Et8g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دعوات لاعتماد الحوكمة الرقمية لتجاوز الزحام في الدوائر الحكومية العراقية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دعوات لاعتماد الحوكمة الرقمية لتجاوز الزحام في الدوائر الحكومية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).