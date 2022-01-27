بعد ابحاث صينية.. الصحة العالمية تؤكد اكتشاف فيروس جديد

2022/01/27 | 23:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تتابع

الوضع المتعلق بظهور فيروسات جديدة،

بما فيها فيروس NeoCoV التاجي، لكن خطورته

لم تدرس بعد.

وقال مسؤول في المنظمة في تصريح لوكالة

"نوفوستي" الروسية، إن منظمة الصحة

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