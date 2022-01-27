موجة برد وثلوج وأمطار جديدة تخيم على العراق ابتداء من الليلة

2022/01/27 | 23:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتنبئ الجوي صادق عطية، مساء

اليوم الخميس، أن العراق دخل في موجة

برد جديدة حيث ستنخفض درجات الحرارة

طوال الأسبوع المقبل، مشيرا الى عاصفة

غبارية ستخيّم على سماء العاصمة بغداد

والمحافظات الوسطى وال

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