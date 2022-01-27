بعد الخسارة امام ايران.. مدرب المنتخب العراقي: النتائج لا تأتي من السماء

2022/01/27 | 23:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر مدربُ المنتخبِ الوطني العراقي،

زيليكو بتروفيتش، اليوم الخميس، عن

فخرهِ بلاعبي المنتخب العراقي الذين

قدّموا مباراةً جيدةً، وقاتلوا ببسالةٍ

في أرض الملعب بالرغم من الظروفِ

القاسيةِ التي رافقت الفري

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