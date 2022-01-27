2022/01/27 | 23:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يستعد تطبيق التواصل الاجتماعي للمراسلات الفورية "واتساب"، إلى إطلاق ميزة السماح لمسؤولي الدردشة الجماعية بحذف الرسائل التي تم نشرها بواسطة أي من المشاركين في المحادثة دون موافقتهم.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وبفضل هذه الوظيفة، سيتمكن مديرو المجموعات من القدرة على حذف رسائل جميع المشاركين، فيما سيتم إخطار باقي جهات الاتصال في الدردشة وفي الخانة التي حذفت منها الرسالة الأصلية.

وبعد حذف المحتوى، ستظهر في الدردشة جهة الاتصال المسؤولة عن حذف الرسائل، وسيكون هذا الخيار متاحًا في تحديث "واتساب" التجريبي المستقبلي لنظامي أندرويد وiOS.

ولم يحدد تطبيق "واتساب"، المملوك لشركة "ميتا"، التي كان اسمها سابقًا "فيسبوك"، حتى الآن موعد صدور التحديث الأخير الذي يتضمن هذه الميزة المرتقبة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يطرح فيها "واتساب" ميزة حذف الرسائل، ففي العام 2017، أتاح التطبيق لأول مرة، ميزة حذف الرسائل المرسلة بشكل نهائي.

"إرم"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حذف الرسائل بيد مسؤول المجموعة.. واتساب تستعد لإطلاق الميزة المنتظرة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حذف الرسائل بيد مسؤول المجموعة.. واتساب تستعد لإطلاق الميزة المنتظرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).