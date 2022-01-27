سقوط 4 قذائف هاون شمال شرقي ديالى

2022/01/27 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بسقوط 4 قذائف هاون على قرية الصدرانية في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الصواريخ انطلقت من جهة مجاورة للقرية وسقطت في مناطق مترامية منها وبساتينها دون وقوع خسائر بشرية".

واضاف، ان "القوات الامنية المنطقة مشطت وانتشرت وشددت الاجراءات هناك".

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