واشنطن: هناك فرصة جيدة للعودة الى الاتفاق النووي الايراني

2022/01/27 | 23:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المنسق الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، اليوم الخميس، أن واشنطن ترى أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي إلا أنها مستعدة لأي تطورات.وقال ماكغورك، متحدثًا في مؤسسة “كارنيغي” للسلام الدولي: “في الواقع، في سياق المفاوضات، نحن الآن حيث كنا في نهاية الصيف الماضي”.واعتبر أن […]

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