ابو بكر و حروب الردة - عماد نصر ذكرى

2022/01/27 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_نصر_ذكرى بعد موت النبى خرجت غالبية القبائل العربية من دينه أفواجاّ و يذكر دكتور محمد حسين هيكل فى كتابه " الصديق أبو بكر" أن العرب كلها قد ارتدت عن الإسلام وأن الأرض تضرمت ناراَ فى شبه الجزيرة العربية.



وبالطبع كان إعلان هؤلاء الدخول فى دين الاسلام استسلاماَ و خضوعاَ له- و ليس إقتناعاَ بنبوته - بعد أن عاد الى مكة منتصراَ وأصبح سيد وديان العرب وجلس ملكأَ يستعرض ممثلى القبائل العربية الذين جاءوا اليه من كل ......





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