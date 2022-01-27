2022/01/27 | 23:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cMePeTCLhCI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد الستار رمضان: اليوم تتوفر فرصة حقيقية للعراق من خلال حكومة الاغلبية الوطنية ويجب أن نستغلها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد الستار رمضان: اليوم تتوفر فرصة حقيقية للعراق من خلال حكومة الاغلبية الوطنية ويجب أن نستغلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).