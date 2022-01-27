الغبار ينضم إلى ’الضيوف’.. خارطة بمناطق الثلوج والأمطار

2022/01/27 | 23:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الخميس، إلى تأثر عدد من مناطق البلاد بموجة غبار تستمر حتى ظهر الغد، فضلا عن استمرار موجة الأمطار والثلوج في المناطق الشمالية.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (27 كانون الثاني 2022): إن "خرائط الطقس تشير إلى أن موجة الغبار الكثيفة التي تشكلت ظهر اليوم في الأنبار وشمال السعودية وصحراء النجف بسبب دخول كتلة هوائية باردة وتأثر أغلب مناطق وسط وجنوب البلاد بها، ستنتهي مع ساعات منتصف الليلة في مناطق وسط البلاد والفرات الأوسط، فيما تواصل حركتها باتجاه مناطق الجنوب، لتستمر فيها حتى ظهر الغد، لتتحرك بعدها خارج أجواء البلاد".

وأضاف، "تستمر فرص الأمطار وتساقط الثلوج في مناطق السليمانية وأربيل ودهوك، لتصاحبها تساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية، وربما تشمل المناطق المنخفضة بشكل خفيف، وتستمر حتى مساء الغد أو فجر السبت، ومن المتوقع تجدد فرص الأمطار الخفيفة مساء الجمعة ونهار السبت في مناطق متفرقة من الأنبار وصلاح الدين وبعض مناطق الشمال، وربما تشمل مناطق متفرقة من وسط البلاد، فيما سيسود الاستقرار في باقي المناطق".

وعن درجات الحرارة بين الأسدي، "ستشهد البلاد انخفاضاً في الحرارة بعدة درجات، وعودة الأجواء الباردة في المساء وساعات الصباح الأولى ومعتدلة في النهار، لتستمر الحال حتى منتصف الأسبوع القادم ثم تعاود درجات الحرارة الارتفاع مجدداً".

الأسدي نشر مقطعاً مصوراً يوضح حركة موجة الغبار (باللون الزهري)، وذلك من بداية تشكلها وحتى آخر تحديث:

وأدناه صور من بغداد، رصدتها كاميرا "ناس"، (27 كانون الثاني 2022)، تبيّن تأثر عدد من مناطق العاصمة بعاصفة غبارية:

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