2022/01/27 | 23:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت المطربة السورية أصالة الجدل بقبلة لزوجها الشاعر فائق حسن، على ريد كاربت حفل توزيع جوائز “joy awards” بالسعودية اليوم الخميس.ويشارك فى الحفل عدد كبير من نجوم الخليج، وحرص عدد من النجوم على التقاط صور مع الجمهور السعودي منهم الفنان محمد سعد.ويعتبر الحفل حدثا فنيا ترفيهيا جامعا تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة […]

ظهرت المقالة اضالة تثير الجدل في السعودية بقبلة لفائق حسن أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اضالة تثير الجدل في السعودية بقبلة لفائق حسن) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اضالة تثير الجدل في السعودية بقبلة لفائق حسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).