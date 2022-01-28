2022/01/28 | 00:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JTk-1PLzYQ8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشادة كلامية بين حيدر البرزنجي وإبراهيم الدليمي بسبب التدخلات الخارجية | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشادة كلامية بين حيدر البرزنجي وإبراهيم الدليمي بسبب التدخلات الخارجية | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).