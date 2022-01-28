شاهد بالفيديو.. عادل المانع: الإطار أبلغ حزب الله اللبناني بأن وجود كوثراني في العراق غير مرغوب به

2022/01/28 | 00:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: evmrU0ibhIc

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