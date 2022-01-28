جماعة إيرانية معارضة تتبنّى هجوماً إلكترونياً استهدف قنوات إذاعية وتلفزيونية رسمية

2022/01/28 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – أعلنت جماعة من المعارضة الايرانية في المنفى الخميس أنّ أنصارها نفّذوا هجوماً إلكترونياً استهدف قنوات الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية وتمكّنوا لفترة وجيزة من عرض لقطات مؤيدة للمعارضة ومندّدة بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.وأكّد التلفزيون الايراني أنّه كان ضحية اختراق استمرّ لعشر ثوان فقط يتم الآن التحقيق بشأنه.ووفق […]

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