تستمر الثورة ولو كره الانقلابيون - تاج السر عثمان

2022/01/28 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 وُلدت سفاحا فما أنت حر فواجه مصيرك أو فانتحر مازال الانقلابيون سادرين في غيهم وفي ضلالهم يعمهون ، باطلاق الرصاص المميت علي المتظاهرين السلميين ، كما حدث اليوم الخميس في مليونية الوفاء للشهداء بالخرطوم 27 يناير التي واجهتها قوات الاحتلال الدموية بالقمع الوحشي باطلاق الرصاص الحي و"البمبان" ومدافع "الدوشكا" في أحياء بري وشارع الستين بالخرطوم مما أدي لاستشهاد حسن مختار الشفيع وعدد من ......





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