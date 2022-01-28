الصدر يغادر بغداد دون اللقاء بالاطار التنسيقي .. والسبب

2022/01/28 | 00:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، بان زعيم الصدر غادر العاصمة العراقية بغداد، دون اللقاء او الاتصال مع قيادات الإطار التنسيقي.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الصدر أراد ان يبادر قادة الإطار التنسيقي بالاتصال به خلال تواجد في بغداد، لغرض تحديد مكان وزمان الاجتماع بين الطرفين، لكنه أيضا لم يتلق أي اتصال من قادة الإطار لدعوة للحوار والتفاوض".

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