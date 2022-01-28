الطريق الي يناير 2011 - إلهامي الميرغني

2022/01/28 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إلهامي_الميرغني يتصور البعض خطأ أن ثورة 25 يناير كانت نتيجة دعوة أطلقها الشباب عبر الفيس بوك للتجمع يوم عيد الشرطة أو كرد فعل لاستشهاد خالد سعيد فقط.



لكن الحقيقة ان الطريق إلى يناير شمل مخاض كبير وعسير عبر سنوات ممتدة.



وقد بدأ المخاض الثوري بعد التغيير الوزاري المصري في يوليو 2004، عندما صاغ ثلاثمائة من المثقفين المصريين والشخصيات العامة التي تمثل الطيف السياسي المصري بأكمله وثيقة تأسيسية تطالب بتغيير سياسي حقيقي ......





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