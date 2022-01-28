أوميكرون وراءكم واللينش أمامكم - جواد بولس

2022/01/28 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس تستمر التداعيات السياسية داخل أروقة الكنيست الإسرائيلية وعلى مستوى جميع الأحزاب السياسية بالتفاعل اليقظ، وذلك بالتوازي مع انتشار أخبار تفشي الأوميكرون، المتحور الأخير لفايروس كوفيد 19، وما يدور حوله من نقاشات بين عامة الشعب وداخل أجهزة الحكم نفسها.لا أحد يستطيع أن يتكهن كيف ومتى سينتهي هذا الفاصل الوبائي من حياة البشرية، لكن تفاصيله سترافقنا في المستقبل كمادة هامة للباحثين الجديين في دراسة نشو ......





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