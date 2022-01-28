2022/01/28 | 01:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UgBkMTPuQm0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدير تعويضات نينوى في حرج من المواطن العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدير تعويضات نينوى في حرج من المواطن العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).