شاهد بالفيديو.. معاناة الشعب العراقي وصلت إلى حد لا يُطاق، و6 مليون شاب عاطلين عن العمل!

2022/01/28 | 01:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EYNpR_BmLZI

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