برايس: لبنان كان مدار بحث خلال الحوار الاستراتيجي الأميركي الكويتي

2022/01/28 | 02:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في إفادته اليومية، الخميس، أن موضوع لبنان كان مدار بحث مع وزير خارجية الكويت خلال الحوار الاستراتيجي الأميركي الكويتي الذي عقد هذا الأسبوع في واشنطن.

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