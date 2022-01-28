2022/01/28 | 02:30 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mjtMuMQTVoA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي- الموقف الأميركي من هجمات داعش في العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي- الموقف الأميركي من هجمات داعش في العراق وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).