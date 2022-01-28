شاهد بالفيديو.. اكثر من خمسين مليون دينار عراقي حصل عليها تاجر للمخدرات في عملية بيع السموم

2022/01/28 | 02:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fFI_a3AVSHY

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