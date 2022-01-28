دراسة تبحث إمكانية إعادة نمو الأطراف البشرية

2022/01/28 | 03:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع علماء من إعادة نمو أطراف ضفادع، في أحدث جهود علمية لإيجاد طريقة لتحفيز "الأطراف البشرية على النمو".

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