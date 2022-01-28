2022/01/28 | 04:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، لنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دعم الولايات المتحدة لكييف في خضم التوتر مع روسيا، فيما طلبت واشنطن عقد جلسة علنيّة، الاثنين، لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يؤكد دعمه لنظيره الأوكراني.. وواشنطن تطالب بجلسة لمجلس الأمن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يؤكد دعمه لنظيره الأوكراني.. وواشنطن تطالب بجلسة لمجلس الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).